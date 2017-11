MARSEILLE: Fêtez le nouvel an à Barcelone !

publié le 20/11/2017 à 00:30

Fun Radio Marseille et Renfe SNCF en coopération vous invitent à fêter le nouvel à Barcelone !

Comment jouer ?

Tous les jours, écoutez Jon entre midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du smashfun, appelez le 04 91 33 103 1, et tentez de partir faire la fête entre potes à Barcelone avec le transport en train et l'hébergement pour passez en 2018 !

Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm