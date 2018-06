MARSEILLE : Gagnez votre soirée Drive In avec Hôtel F1

publié le 11/06/2018 à 14:47

Cette semaine, Fun Radio Marseille t'offre tes places pour la soirée Drive In à l'hôtel F1 de La Valentine le 14 juin !

Viens en voiture découvrir en avant première le film "Interrail" (sortie en salle début juillet) en présence de Lisa Azuelos et l'équipe du film !

Au programme : cocktails, food trucks, goodies, animations, soirée DJ, et découverte du premier hôtel F1 rénové en France !

2 Crédits : F1 | Date : 11/06/2018 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > 2 Crédits : F1 | Date : 1 Crédits : F1 | Date : 1 / 1 < > +

Pour gagner, complète le formulaire ci-dessous :