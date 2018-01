MARSEILLE : Partez à Puy Saint Vincent !

publié le 11/01/2018 à 12:36

Cette semaine, FUN RADIO Marseille vous offre votre 1 semaine de glisse pour deux à Puy Saint Vincent !

Tous les jours, écoutez Jon entre midi et 16H dès que vous entendez le signal du smashfun, appelez le 04 91 33 103 1, et tentez de gagner une semaine complète en résidence de tourisme à Puy-Saint-Vincent 1800 m, 6 jours de forfait et la location du matériel !

Vos vacances à la montagne commencent dès maintenant avec Fun Radio Marseille !