publié le 13/06/2018 à 16:46

Cette semaine, dans le cadre de la Freestyle Cup, Fun Radio Marseille t'offre tes dossards pour participer à la Fitness Day by La CEPAC, événement 100% girly !

Au programme de cette journée : cours de Yoga sur la plage, Run de 5km le long de la mer et course de Stand up Paddle !



Pour gagner, complète le formulaire ci-dessous :