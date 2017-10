MARSEILLE : Vos places pour la Fiesta des suds !

publié le 04/10/2017 à 10:07

Fun Radio Marseille vous offre vos places pour La Fiesta des Suds, du 18 au 21 octobre aux Docks des Suds !



Au programme, 4 soirées de musique pour tous les goûts :

- Mercredi 18 octobre : Fiesta des Minots dès 14h

- Jeudi 19 octobre : MHD, Amadou et Mariam, Yasmine Hamdan, Dissonant Nation,...

- Vendredi 20 octobre : Bigflo et Oli, Chinese Man, Poni Hoax, Omar Souleyman,..

- Samedi 21 octobre : Keziah Jones, Mat Bastard, Cody Chesnutt, Ambush,...

Programmation complète sur le site de la Fiesta des Suds.



Pour gagner vos places, envoyez maintenant le code "FIESTA", ainsi que vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et la soirée à laquelle vous voudriez assister, sur marseille@funradio.fr !