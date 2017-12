Menu de fête au CHU de Nancy, féérie de glace à Metz : l'actu de ce vendredi 22 décembre 2017

publié le 22/12/2017 à 09:23

Les agriculteurs ont manifesté hier à Metz. Ils ont déversé du fumier devant la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt puis se sont rassemblé devant la Préfecture. Plus d'une centaine de professionnels étaient présents. Ils réclament l'aide de leur interlocuteur pour cette 3ème année de crise.



Deux mineurs mis en examen à Metz dans l'affaire des "Marave Challenge". Une information judiciaire devrait être ouverte. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer le degré d'implication des coauteurs présumés. Ils sont soupçonnés de plusieurs agressions de lycéens aux abords des établissements scolaires.

Une tribune Aldo Platini à Marcel-Picot. Le président de l'AS Nancy-Lorraine, Jacques Rousselot, souhaite rendre hommage à l'ancien dirigeant du club et père de Michel Platini. La tribune officielle deviendrait donc la "tribune Aldo Platini". Âgé de 90 ans, il est décédé la semaine dernière.



Un menu exceptionnel a été concocté pour les fêtes au CHU de Nancy. Il sera servi les 24-25, 31 décembre et 1er janvier. Le chef Patrick Fréchin préparera un pressé de saumon fumé en vinaigrette d'agrumes, un suprême de pintade au lard paysan & amandes et en dessert un macaron ganache passion et ananas.





Le père Noël sera aux platines demain à Thionville. Dj Ender se donnera en spectacle sur le parvis de l’hôtel de ville. Un nöel electro est donc prévu à partir de 18h. Les chants traditionnels seront remixés. L'accès est libre.





La féérie de glace est toujours installée place de la République à Metz. Dans un chapiteau de 1 400 mètres carrés, 80 sculptures de 2 à 6 mètres de haut ont été créées par une trentaine d’artistes d’Europe de l’Est. 600 tonnes de glace ont été nécessaires. Attention il fait -6 degrés à l’intérieur. La Féérie de glace est à découvrir tous les jours de 10h à 20h jusqu'au 7 janvier.