Mode, beauté, musique : place aux tendances à Labège2 Du 23 au 25 mars

publié le 21/03/2017 à 10:53

labege 2





Les ateliers tendances





Chaque après-midi, des ateliers maquillage et coiffure gratuits seront proposés aux clients du

centre : animés par des professionnels, ils proposeront une mise en beauté basée sur les

dernières tendances. Un barbier se tiendra à disposition des hommes pour parfaire leur look et

leur apporter de nombreux conseils. Les visiteurs pourront également bénéficier de l’expertise d’un

personal shopper pour dénicher les meilleures pièces parmi les nouvelles collections des

boutiques.

Un photographe professionnel proposera des séances photo pour apprendre à poser devant

l’objectif, à bord d’une MINI cabriolet prêtée pour l’occasion par le MINI Store Equation Labège.

Le samedi 25 mars, des prestations dignes des grands défilés seront présentées lors d’un show

coiffure ultra tendance.



Showcase Le Bikini

Le centre Labège2 s'est associé une salle mythique de concerts pour présenter les

actualités musicales du moment.

Le samedi 25 mars, un DJ viendra mixer en live pour une ambiance festive.

À gagner : un week-end en MINI et des places pour le concert de Vianney

Des places seront à gagner pour assister au concert déjà complet de Vianney au Bikini le 6 avril

prochain. Un week-end en MINI (soit 2 jours de location) sera offert par le MINI Store Equation à

Labège.



Ecoutez Ethan entre midi & 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées et gagnez votre atelier VIP de conseil mode & beauté pour le 25 mars