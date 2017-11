Mois sans tabac, travaux à Metz, les Dragonnes imbattables : l'actu de ce jeudi 2 novembre 2017

publié le 02/11/2017 à 08:52

Le mois sans tabac a commencé hier pour les fumeurs motivés à arrêter. Un défi collectif proposé par le ministère de la santé depuis l'an dernier. Un mois sans tabac c'est 5 fois plus de chance d'arrêter définitivement. A noter que à Nancy, l'ASNL se mobilise également dans cette opération. Le Stade Marcel-Picot est donc entièrement non fumeur tout au long du mois de novembre. Cigarettes, cigares, pipes et cigarettes électroniques seront donc interdits lors des rencontres face à Lens, Ajaccio et le Havre.





Attention aux travaux à Metz. La ville doit remettre en état la trémie du tunnel qui passent sous la place du Général de Gaulle. La circulation des véhicules en provenance de la rue Vauban vers la rue Lafayette sera neutralisée à partir de 9h aujourd’hui et demain. Une déviation sera mise en place jusque 16h.



Les dragonnes de Metz sont imbattables. Les handballeuses messines se sont imposées hier à Brest pour la 10eme journée de LFH. Score final : 26 à 20. Elles restent leader au classement.