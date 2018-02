Montpellier : DJ Greem en live aux Grands Enfants !

publié le 19/02/2018 à 12:35

La soirée qu’il ne faut pas manquer c’est ce samedi 24 février à partir de 20h dans le bar musical et restaurant « Aux Grands Enfants » à Montpellier, avec un live de DJ Greem du groupe Hocus Pocus et membre du collectif C2C.



Pour ceux qui ne connaissent pas, DJ Greem c’est 4 titres de champion du monde de turntablism et de nombreuses récompenses avec son collectif C2C, notamment un double

disque de platine pour l’album « Tetra » en 2013.

> C2C - Happy (feat. Derek Martin) (Official Video)

Aujourd’hui il s’est forgé une identité musicale originale et pointue entre hip hop, électro et musiques latines.

Ce précieux mélange, il le distille au travers de sets solo groovy et énergiques qui ont su séduire les clubs du monde entier.



> Antiloops - Yep Greem Remix

Entièrement agencé par Philippe Starck, Aux Grands Enfants est un espace envoutant et réjouissant. Rendez-vous incontournable en plein cœur du Nuage, c’est un lieu de vie ouvert à tous, 7 jours sur 7 :

- du lundi au mercredi de 8h à 1h

- du jeudi au samedi fermeture 2h

- et dimanche 8h-16h



Julien Moreau - Fun Radio Méditerranée