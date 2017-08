Montpellier : Médecine fait sa rentrée... Kitch !

publié le 31/08/2017 à 10:31

Entre le moment où on range (à regret) sa crème solaire (non utilisée), son maillot de bain (complètement cramé) et sa bouée flamant-rose (crevée) et celui où on sort les classeurs, les bouquins et autres joyeusetés, il y a une étape incontournable : La soirée Rentrée Médecine ! Et cette année, ça va être du très très lourd : Médecine fait sa rentrée Kitch à la Dune mercredi 6 septembre !



Alors prépare la chemise col pelle à tarte, le body à paillettes, le pantalon pattes d'eph, les lunettes surdimensionnées, la perruque, et tout ce qui peut permettre un énorme lâchage en règle avec Zita et Miss Emy qui vont mettre le feu toute la soirée !

Fun Radio Méditerranée t'offre tes invitations pour 2 personnes ! Pour cela, il suffit... d'écouter Fun Radio (Il fallait y penser) !

Et si tu ne veux pas qu'on t'invite (Tu es bizarre quand même...) sache que les préventes sont à 10 € à la corpo. Il y a aussi des navettes prévues depuis la Place de l'Europe à Montpellier (s'inscrire à la Corpo), sinon Sam est ton meilleur ami pour rentrer !



Voilà la superbe affiche de cette soirée !

