Montpellier : N° 1 pour son cadre de vie étudiant

publié le 07/09/2017 à 12:50

On est bien à Montpellier et ce sont les étudiants qui le disent ! Selon le palmarès des villes publié par le magazine l’Étudiant, Montpellier se classe au 1er rang sur le critère du cadre de vie, qui comprend notamment l'ensoleillement, le logement et le transport.



Ils accordent aussi une bonne 4ème place à Montpellier sur le critère de la formation (Qualité de l'offre, score "Prépas et grandes écoles" et taux de réussite en licence) juste derrière Rennes, Angers et Lyon.

Sur la vie étudiante, notre ville se classe a un très bon 5ème rang (Vie culturelle, initiatives locales, part des étudiants).



Enfin elle se classe 8ème sur l'attractivité et 10ème pour l'emploi. C'est au final une belle 4ème place au général pour Montpellier.



Concernant l'installation des étudiants Montpelliérains, l'Espace Logement Étudiant accueille les nouveaux bacheliers pour les assister et les guider dans leur installation sur Montpellier. Rendez-vous à l'hôtel de ville jusqu'au 15 septembre.