Morgane de The Voice Kids nous raconte tout

publié le 04/09/2017 à 14:47

La France a vu Morgane pour la première fois le samedi 19 Août 2017 lorsqu'elle est montée sur la scène de The Voice Kids devant des millions de téléspectateurs.





A 14 ans, elle rentre en seconde au lycée Philippe-Lamour à Nîmes et en même temps, elle continue de bosser sur son premier EP.

Comment est-elle passée du karaoké familiale à la scène de TF1 ? Elle nous raconte son histoire, son aventure The Voice Kids ainsi que ses futurs projets.

Découvrez Morgane, la gardoise de The Voice Kids 4 :

Crédit vidéo : Mac Way



Morgane chante TAL - Are We Awake :

> FUN RADIO NIMES : MORGANE THE VOICE KIDS EN LIVE

Crédit vidéo : Mac Way



Vous pouvez suivre Morgane sur ses réseaux :

Facebook

Instagram

Youtube