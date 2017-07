Mort du juge Lambert, les résultats du brevet, Jourdren à l'ASNL : l'actu de ce mercredi 12 juillet 2017

publié le 12/07/2017 à 09:24

Jean-Michel Lambert, le premier juge chargé de l'instruction dans l'affaire Grégory a été retrouvé mort hier soir à son domicile près du Mans. Il se serait suicidé. Agé de 65 ans, il a toujours été très critiqué sur sa gestion de l'affaire. Une enquête a été ouverte. De son côté, Murielle Bolle a cessé sa grève de la faim pour préparer sa confrontation avec son cousin le 28 juillet prochain. Ses avocats ont par ailleurs, a nouveau déposé une demande de remise en liberté.





La fin du suspens aujourd'hui pour les 27 439 collégiens de Lorraine. Ils sauront à 14h s'ils ont obtenu leur brevet. Les résultats seront à retrouver sur funradio.fr. A noter : les chiffres définitifs du bac après rattrapages sont en légére baisse, -1,4% dans la région. 87,7% des candidats ont obtenu le précieux sésame soit 24 204 bacheliers lorrains.



En foot, Joffrey Jourdren s'engage avec l'AS Nancy-Lorraine. Le gardien de but a signé pour 2 saisons à Nancy. Âgé de 31 ans, le footballeur quitte Montpellier qui l'a libéré alors qu'il lui restait un an de contrat.



De son côté, Ablie Jallow s'engage pour 5 ans avec l'équipe professionnelle du FC Metz. Le milieu offensif gambien formé à la Génération Foot, est également capable de jouer sur les côtés. A signaler également : le premier contrat pro de Lemouya Goudiaby. Le milieu récupérateur a signé pour un an.