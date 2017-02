Nantes: Avec Zgoat, faites votre marché sur Internet

Bien manger, manger bio et local.. ce n’est pas toujours évident. Grâce à Zgoat, vous pouvez désormais consommer les produits de votre région, et vous les faire livrer à domicile !

Zgoat, met en relation paysans et consommateurs

par Yoko Trigalot publié le 14/02/2017 à 13:11

Reynald Naulleau, originaire de Saint-Jean-de-Monts en Vendée, est fils d’agriculteurs. Depuis tout petit, il baigne dans l’ambiance de la ferme. Alors, lorsque ses parents lui conseillent de partir, il quitte sa campagne pour étudier et travailler dans l'hôtellerie. Mais après 10 ans dans le commerce en ligne, à la ville, le monde rural lui manque. Il décide donc de mettre ses savoirs et la technologie au service de l'agriculture et de ses acteurs.



Avec un ami Norvégien, lui aussi élevé dans l'amour des bons produits (Nicholas Hoddevik a des parents poissonniers), il créée Zgoat en octobre 2016, le "plus grand marché des Pays de la Loire": une plateforme de mise en relation entre consommateurs et paysans. Un site internet pour organiser la vente directe comme si vous alliez frapper à la porte des fermes alentours.



La chèvre Zgoat

Zgoat, késako ?

"Ça ne signifie rien du tout" admet en riant Reynald. Puis en creusant on y trouve plein de sens à ce mot de cinq lettres. "Goat" en Anglais signifie "chèvre" ce qui les a inspiré pour leur logo. "Avec le Z on peut imaginer la chèvre masqué, comme Zorro !"

Et il emprunte les même sonorités que le terme "monozygote" qui signifie première cellule de vie. "C'est un peu la naissance d'un nouveau monde agricole", explique Reynald Naulleau.

2000 produits issus de l'agriculture locale

Des produits laitiers, de la viande ou des légumes... vous pourrez découvrir le fruit du travail de 200 producteurs dans les Pays de la Loire. Zgoat a également ouvert son marché aux agriculteurs Bretons il y a quelques jours.



Comment cela fonctionne ? Tout se passe en ligne : vous avez jusqu'au dimanche 23h59 pour finaliser votre commande et choisir, par exemple, 3 litres de lait chez untel, 1 botte de carottes chez untel et 3 escalopes de dinde chez untel. Puis la commande est traitée par Reynald et Nicholas le lendemain. Ils envoient à chaque agriculteur le total des produits qui leur ont été achetés et viennent les récupérer le mardi.

Vos produits vous sont ensuite livrés par des coursiers (centre ville de Nantes et Rennes), ou par leur soins. Vous pouvez suivre votre livraison en temps réel et vous êtes prévenus par sms !



Et côté tarif, c'est exactement comme si vous achetiez au producteur en direct, car ce eux qui fixent leur prix. La plateforme négocie ensuite un tarif professionnel inférieur de 20 à 30% à ce prix là, ce qui correspond aux frais de gestion.

En bref, Zgoat c’est un peu le monde rural 2.0.