Nantes : le collectif Naart peint avec une bouteille de bière

publié le 23/03/2017 à 13:08

Ils ont peint le portrait de Bruno Guillon sans pinceau. Le duo de peintres et scénographes Alexandre et Nicolas, a inventé un concept artistique: le beer painting. Leur outil ? La bouteille de bière, et peu importe les marques. La taille du goulot est la même.



Leur collectif, Naart s'est créé il y a un an et demi. Et l'idée leur est venue "avec la fatigue" confie Alexandre. Il cherchait à se démarquer des autres artistes. Amateurs de mousses ils ont donc utiliser un objet de leur quotidien.

En noir et blanc ou en couleurs.. Naart répond aux demandes des clients sur mesure.. Il lui arrive même d'utiliser le cul de la bouteille lorsque le format l’impose. Ce fut le cas notamment lorsque les deux jeunes artistes ont été sollicités pour peindre la fresque de l'éléphant de Nantes au Carrousel. L'oeuvre, un carré, mesurait huit mètres de haut.



Le collectif expose aux Fleurs du Malt à Nantes, jusqu’au 31 mars 2017 ! En mai ils partent pour Barcelone, et en juin ils reviennent à Nantes au California Concept Store pour une semaine d'exposition. Pour admirer leur travail ou leur commander un portrait, rendez vous sur leur page Facebook.