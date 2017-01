Nantes : Starting Girls Run édition 2017 avec Fun Radio

Réservez votre journée du 22 avril 2017 : les inscriptions sont ouvertes pour l'événement sportif 100% filles !

La Starting Girls Run revient le 22 avril à Nantes

publié le 24/01/2017 à 13:20

Les filles, à vos agendas ! La Starting Girls Run is back ! La 3ème édition aura lieu le 22 avril 2017 et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes !



Organisée par l'association La Fabrique Sportive et le Nantes Métropole Athlétisme la Starting Girls Run propose cette année deux courses. Outre le traditionnel 10 kilomètres chronométrés en nocturne, vous pourrez opter pour une course un peu plus courte, 5 kilomètres non chronométrés, toujours en nocturne. Top départ à 21h30 !

le parcours n'est pas encore dévoilé, mais comme l'année précédente, vous découvrirez les plus beaux lieux de Nantes : les places Graslin, Royale et Foch, le Cours des Cinquante Otages, la Cathédrale, le Jardin des Plantes, le Château de Nantes…



Entre amies, en famille ou avec des collègues de travail, vous allez courir avec des tenues et objets lumineux ou fluo pour créer un bandeau lumineux semblable à un anneau planétaire ! Les inscriptions peuvent se faire seule ou en équipe sur le site de l'événement.



« Nous pensons qu’à travers le sport, les filles et les femmes se construisent et construisent une société égalitaire [...] c’est aussi leur permettre d’oser franchir un pas dans un univers sportif parfois encore majoritairement masculin, pour qu’elles prennent confiance en elles et qu’elles s’engagent sans crainte. » Valérie Marqueton-Perez, fondatrice de la Starting Girls Run Facebook Twitter Linkedin

Un village "girly" et un festival Girls in Music

En amont des épreuves, dès 16h le village de la Starting Girls Run posera ses valises entre le Château des Ducs de Bretagne et le Miroir d’eau. Au programme, des ateliers beauté et découverte des derniers produits maquillage, running ou fitness, des points de restauration disséminés dans le village, et un festival ! C'est une DJette nantaise, DJ Jess'K, qui sera derrière les platines pour jouer le meilleur du son Dancefloor. Plein d'autres surprises sont à découvrir sur le site de l'événement.



Un événement solidaire puisqu'une partie des inscriptions sera reversée à l'association "Toutes à l’école" créée en 2005 par la journaliste Tina Kieffer pour proposer une scolarisation aux petites filles démunies.