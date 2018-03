Nantes : Starting Girls Run édition 2018 avec Fun Radio

publié le 11/03/2018 à 22:20

A la tombée de la nuit, le samedi 7 avril, l’association La Fabrique Sportive et le Nantes Métropole Athlétisme te donnent rendez-vous pour la 4ème édition de la Starting Girls Run.

Entre copines, en famille ou avec tes collègues de travail, viens t’éclater en coeur de ville sur des épreuves 100% féminine ouvertes à toutes. Accessoirisées avec tes tenues et objets lumineux, colore les rues de Nantes en fluo !

Comme en 2017, tu peux t’inscrire en solo ou en team, avec cette année le choix entre 2 distances : un 5 km non chronométré ou un 10 kilomètres chronométré, au départ du Château des Ducs de Bretagne. Ces deux parcours jalonnés de surprises lumineuses, en nocturne !

Inscription sur le site :Startinggirlsrun

Un Village Girly

Samedi après-midi en amont des épreuves, le village de la Starting Girls Run posera ses valises entre le Château des Ducs de Bretagne et le Miroir d’eau. Un site exceptionnel et remarquable pour venir y découvrir les dernières tendances Beauté et Bien être.

Plusieurs corners animés par les partenaires de la Starting Girls Run seront à ta disposition pour te faire découvrir les derniers produits maquillage, running ou fitness. Toutes les informations concernant les différents corners & ateliers arrivent prochainement.

A noter que plusieurs points de restauration seront à ta disposition au sein du Village de la Starting Girls Run pour te rafraichir ou si tu as une petite faim.

Un Festival Girls in Music

Pour l’occasion une DJette nantaise nous fera le plaisir d’animer le village en amont et after les épreuves.

DJ Jess K balancera les meilleurs sons électro du moment pour faire animer cette belle journée autour du sport féminin.

Ambiance garantie !