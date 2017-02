Nantes: Virtual Univers, le nouveau bar gaming

Vous connaissez la réalité virtuelle ? Ce procédé qui permet de vous plonger dans un univers fictif et à la fois très réel.. il est utilisé notamment dans les jeux vidéos. Et c’est ce que vous propose le nouveau bar Virtual Univers situé près de Nantes, à côté du centre commercial Beaulieu.

Un joueur avec son casque de réalité virtuelle

par Yoko Trigalot publié le 28/02/2017 à 11:41

80 mètres carré de locaux, en bordure de Nantes, dans lesquels on trouve des tables, des chaises et des boissons. Rien de plus classique quand on sait que l'endroit est réservé à l'accueil du public.

Mais dans ce bar unique en Loire Atlantique, quelques éléments de décorations mettent la puce à l'oreille... Comme ces grands écrans d'ordinateur pendu au plafond par exemple.



Il s'agit en fait d'un lieu où l'on peut à la fois prendre un verre entre amis et affronter des zombies.

L'intérieur de Virtual Univers

Un bar qui n'est pas réservé qu'aux geeks

Diplômé d'un BTS en informatique, Andrew a ouvert, avec sa compagne, Virtual Univers, il y a trois mois. L'idée lui est venu en testant un casque de réalité virtuelle il y a plus d'un an. Il a ainsi imaginé un lieu de détente et de jeux axé sur la réalité virtuelle.



Et si vous ne vous sentez pas encore l'âme d'un aventurier, vous pourrez toujours assister comme spectateur à la partie de vos amis grâce à la retransmission des mouvements des joueurs sur les écrans du bar. La clientèle est donc variée : du pro-gamer aux amateurs qui n'ont encore jamais testé...



Passionnés et curieux, Virtual Univers vous accueille du mardi au dimanche à partir de 16h.

Une partie de 20min coûte 9€ par personne. Toutes les infos sont sur la page Facebook de Virtual Univers