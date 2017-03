Gagnez vos places pour le match Nîmes - Valenciennes

publié le 24/03/2017 à 16:24

Le Nîmes Olympique reçoit l'équipe de Valenciennes vendredi 31 mars. Pour les Valenciennois, la victoire est primordiale. Les 15ème de ligue 2 actuellement dans une mauvaise passe n'ont remporté qu'un match sur les 5 dernier. Lors de la 30ème journée, l'équipe de Faruk Hadzibegic a vécu un cauchemar à Tours. Les Tourangeaux ont inscrit 4 buts et n'en ont pas encaissé. Valenciennes doit réagir après cette déroute.

En face, Nîmes ne compte pas laisser passer la victoire au stade des Costières. Après une défaite à Sochaux, les crocos sont 7ème de ligue 2. Bien que la montée s'annonce difficile, une victoire pourrait relancer ce rêve.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées en octobre. Le Nîmes Olympique s'était imposé à Valenciennes sur le score de 3-2 grâce a un doublé de Sissoko, et a un but de Kouakou



Valenciennes va tenter de prendre sa revanche le 31 mars.

