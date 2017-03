OLYMP'ICAM LE 25 MARS @ LA RAMÉE AVEC FUN RADIO

publié le 03/03/2017 à 18:36

OLYMP'ICAM LE 18 MARS A LA RAMÉE

AVE les athlètes ! Enfin nous y voilà !

La 3ème Edition des Olymp’Icam approche !

Enfilez vos maillots et vos déguisements et venez vous affronter le 18 mars à la Ramée et prouver votre valeur aux yeux de tous !



LIEU ET HORAIRES



De 10h à 18h, au complexe de la Ramée :

Complexe Sportif de La Ramée

95 Chemin de Larramet, 31170 Tournefeuille



AU PROGRAMME

Paintball, LaserGame, Kohlant’Icam, Football, Rugby, Bubble Foot, Pétanque et bien d’autres …

Un peu moins sportif ? Pas de soucis les canapés de notre coin chill situés à proximité de la scène t’accueilleront à bras ouverts et tout ça en musique. Venez chaud ! Venez bouillant ! Car l’ambiance fera aussi partie des points cruciaux à gagner lors de cette journée !

Alors motivez-vous et venez représenter haut et fort les couleurs de votre école !

Les équipes pour les compétitions se feront auprès des BDE des écoles participantes.

/!\ ATTENTION : Ce qui rapportera le plus de points seront le teaser EcolexOlympIcam, le thème (nombre de personnes déguisées) et la mascotte !



TARIF POUR TOUTE ACTIVITÉ

Journée 16€

Les bracelets sont disponibles dans les BDE des écoles participantes, à l'icam tout les midis entre 12h30 et 13h30 et sur place.



Après vous avoir laissé une semaine pour vous remettre en forme il est temps de passer, à ce pour quoi, nous étudiants toulousains somme réputés !





Grâce à vos accès journée, participez à la soirée Olymp'Icam!

Accès à la soirée du 25 mars uniquement si vous participez à la journée du 18 mars!

OLYMP'ICAM 2017