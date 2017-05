On vous invite à l'avant-première de Wonder Woman au CGR de Lattes

Wonder Woman

publié le 24/05/2017 à 16:05

Synopsis : "C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin."





> Wonder Woman - Bande Annonce Officielle Origine (VF) - Gal Gadot



Wonder Woman sera projeté en avant-première au CGR de Lattes vendredi 2 juin à 19h30 pour la version 2D et à 22h15 pour la version 3D. Pour gagner votre invitation pour 2 personnes cliquez sur "participer !" ci-dessous. Les gagnants seront prévenus par e-mail ou téléphone.