Ouverture des portes des Eurockéennes 2017

publié le 06/07/2017 à 20:40

Fun Radio Belfort vous présente: Les Eurockéennes de Belfort - 2017!



En exclu, voici les toutes premières photos des festivaliers qui découvrent ce soir, dès 18h, les premières installations du site des Eurockéennes.



Entrée Eurocks17



Cette année encore, Le Malsaucy a été aménagé afin d'accueillir tous les festivaliers (Plus de 130 000). Les nouveautés de l'année: une nouvelle scène proche de l'entrée, ainsi qu'un quatrième jour de festival, le planning est bien chargé!

Aujourd'hui, jeudi 6 juillet 2017, premier jour du festival très ensoleillé avec une forte chaleur (Jusqu'à 35°c).



La scène de la plage sous le soleil #Eurocks17

Les artistes que nous avons sélectionné pour vous ce jour:

- PNL, le duo hip-hop du moment va faire chauffer la scène des Eurockéennes cette année, dès 20h45.

- Dès 21h45, découvrez le groupe Soulwax, groupe Electro-rock sur la magnifique scène Greenroom au centre du site.

- Le très jeune dj Français Petit Biscuit qui vient tout juste d'avoir son bac avec mention, sera là pour faire la fête avec vous dès 22h45 sur le soleil couchant de la scène de la plage, les pieds dans le sable.

- Partons en Russie avec la très belle djette Nina Kravitz, une professionnelle dans son genre: la techno également sur la scène de la plage dès 0h30.

- Et on termine la soirée avec l'excellent Dj Snake, vous avez découvert tous ses titres sur Fun Radio Belfort, et il va jouer devant vous sur la Grande Scène cette année, ce premier jour dès 0h45.



Voici les toutes premières photos des Eurockéennes 2017:



Crédit photos: Corentin - Fun Radio Belfort