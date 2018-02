PARTEZ A FUN RADIO LIVE ALBI LE 2 MARS

publié le 19/02/2018 à 11:07

FUN RADIO LIVE revient à ALBI au Scénith le 2 mars 2018.



Ecoutez Ethan entre midi et 16h – dès que vous repérez le signal du smash fun , soyez les premiers à appeler le 05 .61. 588 . 509 et gagnez vos invitations + le transport en bus aller-retour depuis Toulouse pour voir en live :



- Black M

- Keblack

- Boostee

- Tydiaz

- Lartiste

- Mosimann

- Sound of Legend

Présenté par MARION & ANNE-SO du NIGHT SHOW.

Le Night Show du dimanche au jeudi - 22h / Minuit - en direct sur Fun Radio.



Warm'up par Matt et Ethan de Fun Radio



La plus belle soirée de l’année à ALBI :

FUN RADIO LIVE - Scénith / Parc des expositions d'Albi - Vendredi 2 mars 2018 - 19h.



RESERVEZ VOS PLACES GRATUITES POUR LE FUN RADIO LIVE : CLIQUEZ ICI



FUN RADIO LIVE ALBI 2018





>> Accès scènith : Plan ici.

Soirée Gratuite. Entrées exclusivement sur invitations.



> Concert dans la limite des places disponibles.

> 1 invitation est valable pour 1 personne.

> Les mineurs devront être accompagnés et sous la responsabilité d’un adulte présent lors de la soirée.

> Déconseillé au moins de 10 ans.

> Seule la présentation du e-billet sur site permet l'accès au concert.

> Le service de sécurité se réserve le droit d'entrée.