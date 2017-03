Partez à l'avant-première de Ghost In The Shell au cinéma Pathé Belfort

Avant-première: Ghost In The Shell au Pathé Belfort

publié le 17/03/2017 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et le Cinéma Pathé de Belfort vous offrent deux places pour voir avant tout le monde Ghost In The Shell en 3D le mardi 28 Mars à 20h!



Venez découvrir l'adaptation de la série de manga en film avec Scarlett Johansson dans le premier rôle!

> GHOST IN THE SHELL - Bande Annonce

> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 90 45 00 et gagnez deux places pour voir en avant-première Ghost In The Shell en 3D! (Lunettes non-fournies)

> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!





> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!





> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site du Cinéma Pathé Belfort

ADRESSE:

1 Boulevard Richelieu

90000 Belfort





Prêt, feu... SMASH !



Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!







(Fin de l'opération le vendredi 24 Mars 2017.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)