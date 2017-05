Partez à Londres entre potes en Eurostar !

publié le 28/05/2017 à 23:47

Toute cette semaine, Eurostar & Fun Radio Marseille vous offrent votre week-end à Londres !

Pour fêter les deux ans de la ligne directe Eurostar Marseille / Londres, partez à la découverte de Big Ben, de Tower Bridge et de Buckingham Palace !

Au programme : détente, shopping et culture dans la capitale britannique avec la personne de votre choix.



Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16H :

Dès que vous entendez le signal du Smashfun, appelez le 04 91 33 103 1 et gagnez votre aller-retour à Londres en train avec Eurostar au départ de Marseille !