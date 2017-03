PARTEZ AU MONDIAL DU VENT LEUCATE 2017

publié le 29/03/2017 à 08:14

PRESENTATION MONDIDAL DU VENT

Unique e´tape franc¸aise de la Coupe du Monde de kitesurf Freestyle WKL (World Kiteboarding League), le Mondial du Vent accueille les 81 meilleurs rideuses et riders mondiaux sur ce spot unique au monde qu’est La Franqui.

Gra^ce a` des conditions exceptionnelles et tre`s souvent radicales, cette e´preuve franc¸aise pousse les riders a` de´passer leurs limites et l’on voit souvent l’e´mergence de nouveaux talents qui bousculent la hie´rarchie mondiale. Carlos Mario fu^t l’un de ces outsiders dont on a pu admirer le talent et c’est logiquement qu’il est devenu de´tenteur du titre mondial 2016.L’orientation du vent a` La Franqui permet aux compe´titeurs de s’envoler au plus pre`s de la plage, juste sous les yeux du public et cette interaction avec les spectateurs fait du Mondial du Vent une e´preuve unique au monde.En Freestyle les riders s’affrontent par poule de quatre ou six sur des manches de huit a` dix minutes. La technicite´ et la varie´te´ des figures, la puissance, le contro^le de l’aile et la qualite´ de la re´ception sont les e´le´ments de´terminant la note finale.

Les riders passent chacun leur tour et ont le droit a` sept tentatives pour re´ussir une figure. Les quatre meilleures sont comptabilise´es dans la note finale. Les scores sont affiche´s directement sur e´cran ge´ant et ce format de compe´tition simplifie´ est facilement compre´hensible pour les non-initie´s. Au total, pre`s de 20 nationalite´s seront repre´sente´es.Pour celles et ceux qui ne pourront pas e^tre sur place, l’e´preuve sera retransmise en live streaming sur internet. Suspense assure´ ! Les se´lections pour rentrer dans le dernier tableau de la Coupe du Monde WKL se feront a` partir du 10 avril. Inscriptions sur : www.worldkiteboardingleague.com.Rendez-vous du 11 au 17 avril sur la plage de La Franqui pour admirer les meilleurs mondiaux !



> Mondial du Vent 2017 - Teaser officiel - Leucate La Franqui

GAGNEZ VOTRE SEJOUR A LEUCATE

Écoutez Ethan entre midi & 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées, dès que vous entendez le signal du smash fun appelez le 05 61 588 509 et sélectionnez vous tous les jours, jusqu'à vendredi!

A la clé:



- 5 nuitées pour 2 personnes samedi 15 avril + accès backstage party fun live chacune avec petit déjeuner au Village Vacances Rive des Corbières ***.

- Starkh paintball : 5 parties de paintball pour 2 joueurs à utiliser sur le week-end du 15 et 16 avril 2017.

- Ile aux loisirs : 5 balades en canoë d’1h30 pour 2 personnes

- Océane II : 5 promenades en mer pour 2 personnes

- Téléski nautique : 5 baptêmes pour 2 personnes



PARTY FUN LIVE

Samedi 15 Avril soirée gratuite en plein air PARTY FUN LIVE



Avec les dj FUN RADIO



- LUMBERJACK

- MAEVA CARTER

- HENRI PFR



Warm'up mixé par Ethan de Fun Radio Toulouse et animation par Arthur de Fun Radio Montpellier



