Partez au ski pour l'Outdoormix Winter Festival

publié le 09/01/2018 à 20:50

Fun Radio Marseille & Vars La forêt blanche présente l’OutdoorMix Winter Festival !

Du 22 au 28 Janvier, venez profiter d'une semaine complète de sports outdoor, en compétition ou en démonstration accompagné du meilleur du son dancefloor !

Au programme : Ski, snowboard, VTT, kayak, parapente, slackline et de nombreuses soirées concert et DJ !

L’OutdoorMix Winter Festival c'est à Vars du 22 au 28 Janvier, avec Fun Radio Marseille

Gagnez votre week-end pour 2 à la montagne et vos forfaits de ski, pour dévaler les pistes et assister à cet événement sports extrême et musique :