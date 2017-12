Partez skier à Saint-Lary - Forfaits + Transport au départ de Toulouse avec Fun Radio

publié le 05/12/2017 à 10:12

FUN RADIO Midi-Pyrénées vous offre votre journée ski à Saint-Lary au départ de Toulouse !

6h20

Colomiers gare

arret de bus hotel Brit - D63

6h35

Toulouse Compans

M ligne B cote C. Admin. - bd Lascrosses

6h40

Toulouse J. Jaures Americains

arret de bus devant bar Les Americains

6h50

Toulouse Palais de Justice

arret bus P. Justice - av Gde rue St Michel

7h00

Toulouse Paul Sabatier

arret de bus Bellevue - rte de Narbonne

Partir une journée au ski le week-end entre deux semaines de cours ? Les Voyages Duclos l'ont conçu pour vous et vous propose sa formule tout inclus qui vous emmènera au pied de la station en toute tranquilité et vous permettra de vous reposer lors du retour en bus ! Formule tout inclus : Transport + Forfait ski dans 3 des plus grandes stations des Pyrénées : St Lary, Ax les Thermes et Peyragudes.

Avec www.voyages-duclos.com