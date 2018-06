PARTEZ VOIR JUSTIN TIMBERLAKE EN CONCERT A PARIS

publié le 11/06/2018 à 10:07

Les deux concerts de Justin Timberlake à l’AccorHotels Arena – Paris, sont reportés au mardi 3 juillet 2018 à 19h30 et au mercredi 4 juillet 2018 à 19h30.

Après la sortie de son album très attendu Man Of The Woods et de sa performance spectaculaire à la mi-temps du Superbowl 2018, Justin Timberlake confirme enfin les dates européennes de sa tournée mondiale "The Man Of The Woods Tour" ! Elle passera par la France les 22 et 23 juin prochains à l'AccorHotels Arena de Paris. Après 5 ans d’absence, Man Of The Woods est le cinquième album studio de Justin Timberlake. On y retrouve le son traditionnel du rock américain mélangé aux influences modernes de The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton ou Alicia Keys. La superstar déclare que cet album est très personnel, inspiré par sa femme et par son fils. La dernière tournée de Justin Timberlake fut le très applaudi "The 20/20 Experience World Tour", qui a rempli les arénas et les stades autour du monde entier en 2013 et 2014.

