Partez vous éclater avec vos potes à "Ice Mountain" avec Fun Radio Dunkerque

Gagnez vos Pass multi-activités et faites le plein de sensations avec Fun Radio Dunkerque

Faites du Ski avec Fun

par Matt Dunkerque publié le 08/08/2016 à 12:26

Fun Radio Dunkerque vous offre vos places pour faire le plein de sensations fortes à "Ice Mountain" à Comines en Belgique !



ICE MOUNTAIN, c'est : une surface de 9000 m2, 2 pistes sur vraie-neige en indoor avec tire-fesses & tapis de remontées pour gouter - comme si vous y étiez - à cette sensation unique de glisse et à la joyeuse ambiance des stations de haute montagne. ICE MOUNTAIN, c'est une piste ECOLE de 85 mètres, une piste SKI & SNOWBOARD d'une longueur de 210 mètres avec toute l'année une couverture de 60 cm d'une neige fraiche à haut coefficient de glisse produite en permanence !



Mais c'est aussi : un Paintball, un Laser Game et même un parc Accro-Aventure





Les PASS MULTI-ACTIVITES comprennent :



- 2h d’accès aux pistes de ski (Location matériel inclus)

- 1 session de paintball

- 1 accès accro-adventure

- 1 session Lasergame



Du 08 au 12 Août 2016 , écoutez Matt entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque , dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez le 03 28 235 235 et gagnez vos PASS MULTI-ACTIVITES à ICE MOUNTAIN !



Ice Mountain : Rue De Capelle 16 7780 Comines - Parking: Rue des Rubaniers

Plus d'infos : http://www.ice-mountain.com/fr