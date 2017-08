Participez à la course Lumi Run, avec Fun Radio !

publié le 31/08/2017 à 16:08

Participez à la course LUMI RUN, organisée par le comité départemental Olympique & Sportif de Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec Fun Radio Lorraine. La première plus grande course de nuit de la région, vendredi 15 septembre à Chambley. Lumi Run, c'est 5 km ou 10km de Fun & de plaisir, rythmée par les mix Electro de Fun Radio. Le parcours vous fera traverser 7 univers différents de décorations lumineuses. De nombreuses animations au programme : peintures colorées, traversée de zone à bulles d'eau, zone fumigènes. Pack fluorescent, maquillage & body paint offert à chaque participant. Echauffement & animations dès 18h, course à 22h. Clôture de la Lumi Run avec Matt DJ Fun Radio, qui vous fera vibrer jusqu'au bout de la nuit. Tarif 35 €. Inscription CLIQUEZ-ICI Un événement Fun Radio Lorraine

La course Lumi Run