Participez à la Nuit du GEC

Le gala aura lieu vendredi 7 avril 2017 au GEC à Nancy

Soirée Etudiante

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 27/02/2017 à 13:00

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Préparez-vous pour le Gala étudiant le plus prestigieux de l'Est de la France. La 50ème édition de LA NUIT DU GEC, vendredi 7 avril 2017 au GEC, cours Léopold à Nancy. En tenue de soirée, venez fêter le demi-siècle de l’existence du Gala. 6 salles > 6 ambiances & en exclusivité pour vous de nombreux groupes et DJs. Accès 30€ & 28€ pour les adhérents MGEL Préventes des places mercredi 15 mars au GEC de 10h à 19h.

FUN RADIO LORRAINE, ça cartonne sur les soirées !