Party Fun Live à l'occasion des Beach Games au Cap d'Agde !

publié le 09/06/2018 à 16:44

A l'occasion de la première édition des "Beach Games" au Cap d'Agde, Fun Radio Méditerranée vous invite à un Party fun Live exceptionnel samedi 30 juin !



Des milliers de personnes sont attendues tout au long de ce week-end, sous le signe du sport outdoor.

Pour marquer le début de l'été venez faire la fête sur les sets des Dj's Fun Radio Jonas Blue, Sound of legend, Adrien Toma, The Wickeed, et Saint-Lanvin..