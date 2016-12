Party Fun mix by Nils Van Zandt à l'Inox de Gravelines : Gagnez vos places VIP

Jouez en ligne et tentez de gagner vos places VIP et la rencontre avec Nils Van Zandt. Ce samedi 19 novembre à L'Inox de Gravelines.

Nils Van Zandt

publié le 14/11/2016 à 18:15

Fun Radio présente : Party Fun mix by Nils Van Zandt à l'Inox de Gravelines



Nils Van Zandt fait partie des meilleurs dj's au monde. Après avoir mixé dans les plus grands festivals et les plus grandes discothèques, il sera samedi soir aux platines de L'INOX CLUB pour une soirée PARTY FUN CLUB !!



Jouez en remplissant notre formulaire de participation et tentez de gagner vos places VIP et votre rencontre avec Nils Van Zandt.



+ d'infos sur la page Facebook officielle de l'Inox



