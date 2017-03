Pas de TGV entre Thionville et Luxembourg, l'affaire Troadec résolue : l'actu de ce lundi 6 mars 2017

publié le 06/03/2017 à 09:52

Circulation toujours perturbée sur les rails entre Thionville et Luxembourg. Les TGV au départ ou à destination du Grand-Duché sont supprimés aujourd'hui. En cause : les conducteurs français exercent leur droit de retrait. Pour eux, la sécurité n'est pas garantie. Depuis l'accident mortel du 14 février dernier, le trafic est perturbé entre les deux pays.



Bernard Cazeneuve en Meurthe-et-Moselle aujourd'hui. Le premier ministre se rendra cette après-midi vers 16h à l'usine Sovab Renault à Batilly. Il se déplacera ensuite à la mairie de Longwy. La circulation risque donc d'être légèrement perturbée.



L'affaireTroadec quasi résolue. L'ex beau-frère du mari disparu est passé aux aveux. L'information a été confirmée par le procureur de la République de Nantes. Il a reconnu avoir tué les quatre membres de la famille avant de se débarrasser des corps. Une histoire d'héritage est à l'origine du quadruple meurtre.



En foot, l’ASNL a cru au miracle lors de son déplacement au Parc des Princes pour la 28ème journée de Ligue 1. Le PSG a marqué en fin de match sur un pénalty très litigieux de Cavani. Défaite donc 1-0 pour les Nancéiens. De son côté, le FC Metz avance doucement vers le maintien. Après avoir récupéré deux points en appel dans l’affaire des pétards, les Grenats ont concédé le match nul 1-1 samedi soir face à Rennes.

Au classement, les Mosellans sont 15ème avec 31 points, les Nancéiens sont eux 17ème avec 28 points.





