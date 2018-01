Passez la St-Valentin à Barcelone

publié le 12/01/2018 à 16:06

Imaginez-vous le 13 février prochain, quand tous vos potes commenceront à réserver des restaurants pour le lendemain soir... Vous, vous allez partir fêter la Saint-Valentin à Barcelone !



RENFE SNCF

Avec Renfe SCNF en cooperation, Fun Radio Nîmes vous invite à célébrer les amoureux en Espagne. Vos billets de trains sont réservés, vos 3 nuits dans un Hotel 4 étoiles aussi, il ne manque plus que vous.

Toute cette semaine, écoutez Fouco entre 12h et 16h sur Fun Radio Nîmes (99.fm) et repérez le SMASH FUN. Au signal, soyez le où la première à appeler le 0 800 85 15 14 (numéro gratuit) et gagnez votre séjour à Barcelone*.



HOTEL BARCELONE

*1 séjour pour 2 personnes comprenant :

- trajet aller le 13/02/2018 et retour le 15/02/2018

- hébergement en chambre double à l'hôtel Barcelo Sants 4 étoiles pour les nuits du 13/02/2018 et 14/02/2018