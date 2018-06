Perturbations sur les rails, week-end animé à Sainte-Croix et Nancy : l'actu de ce vendredi 22 juin 2018

publié le 22/06/2018 à 10:03

Des pertubations sont relevées sur les rails en Lorraine. En cause : un nouvel épisode de la grève à la SNCF. Comptez 1 TER sur 2 et 5 TGV sur 7 en circulation. 5 trains sur 7 font la liaison entre Nancy et Luxembourg, 3 sur 5 entre Metz et Thionville. A noter que la SNCF a été condamnée hier à payer les jours de repos des grévistes.





A Nancy, Inès est décédée après l'arrêt de ses soins. L'adolescente de 14 ans était plongée dans un coma végétatif depuis plus d'un an. Les parents qui étaient opposés à l'arrêt des traitements. Elle avait été victime d'un arrêt cardiaque à son domicile près de Longwy.

Grand weekend de la conservation au parc animalier de Sainte-Croix en Moselle. 11 associations qui prônent la préservation de la biodiversité et la conservation animale seront présente sur le site. Elles répondront aux questions des visiteurs. 2€ par entrée seront reversé à des programmes de protection des animaux.





A Nancy, plus de 10 000 personnes sont attendues au parc Sainte-Marie à Nancy samedi et dimanche. De nombreuses animations sont prévues toute la journée jusque 22h30. Parmi elles, une prestation de danse contemporaine par les élèves du conservatoire régional du Grand Nancy, un jogging, des activités vertes et des spectacles. La traditionnelle brocante est prévue dimanche de 8h à 18h30.