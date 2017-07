Photos: Le début des vacances aux Eurockéennes 2017

publié le 11/07/2017 à 17:00

Fun Radio Belfort vous présente: Les Eurockéennes de Belfort - 2017!



L'équipe vous présente les photos des 3 derniers soirs aux Eurockéennes 2017.



Eurockennes



Cette année encore, Le Malsaucy a été aménagé afin d'accueillir tous les festivaliers (Plus de 130 000). Ce jeudi 6 juillet, le site a accueilli plus de 34 000 personnes, une première journée bien remplie sous le soleil avec une forte chaleur (Jusqu'à 35°c).

Les artistes du jeudi que nous avions sélectionnés:

- PNL, le duo hip-hop du moment a fait un live rassemblant le plus jeune public des Eurockéennes sur la plage, à 20h45.

- 21h45, c'est Soulwax, groupe Electro-rock sur la magnifique scène Greenroom au centre du site.

- Le très jeune dj Français Petit Biscuit qui vient tout juste d'avoir son bac avec mention, a fait une performance devant presque la totalité des festivaliers qui se sont empressés de s'entasser devant la scène de la plage à 22h45 sur le soleil couchant de la scène.

- Direction la Russie avec la très belle djette Nina Kravitz, sur la scène de la plage à 0h30.

- Et on termine la soirée avec l'excellent Dj Snake, vous avez découvert tous ses titres sur Fun Radio Belfort, et il a joué devant vous sur la Grande Scène ses plus grands succès (Get Low, Turn Down For What, Lean On...), à 0h45.



Voici les toutes premières photos de la nuit des Eurockéennes 2017:



Décoration au Malsaucy Date : 07/07/2017 9 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Décoration au Malsaucy Date : Les festivaliers des Eurockéennes 2017 Date : La scène Logia la nuit Date : Scène logia 2017 Date : Décoration Eurocks2017 Date : Stand: La Frituur aux Eurockéennes Date : Les nuages menacant au dessus de la Grande Scène Date : Après une grosse averse orageuse... Date : Boue au Malsaucy Date : 1 / 1 < > +



> Pour suivre toute l'actu, les lives et les coulisses des événements de la région, ajoutez CORENTIN.RADIO sur Snapchat.



Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio - 100FM!



Crédit photos: Corentin - Fun Radio Belfort