Pornichet : Sup and Kite Day

publié le 21/03/2017 à 11:13

Le Samedi 1er Avril Gliss Evolution et les étudiants de l'IUT de St Nazaire organise

une journée spéciale dédiée au Stand Up Paddle et Kite Surf !

Vous êtes tous les Bienvenus !

Infos importantes

Rendez-vous de 13h à 18h sur la plage de Pornichet.

Prêt de Stand Up Paddle avec des parcours organisés pour pratiquer.

Test de Matériel de Kite Surf

Du Son Dancefloor ?

Une soirée de clôture est organisée à partir de 19h au sein de GlissEvolution avec un tirage au sort et de nombreux lots à gagner ! (chèques cadeaux, bon d'achats, places de cinéma ...)



SUP and Kite day