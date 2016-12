Préparez votre été avec WAAHOOO

Votre Pack Waahooo avec Fun Radio Côte d'Azur

Waahooo logo

publié le 03/05/2016 à 12:24

Waahooo.fr

Fun Radio Côte d’Azur et Waahooo.fr vous offrent votre pack High Tech et tendance !

Ecoutez Arthur entre Midi et 16H sur FUN RADIO Côte d’Azur,



Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN,

Soyez les premiers à appeler le 0 / 498 / 120 / 120



Et gagnez votre pack WAAHOOO avec une perche à selfies, une montre connectée, et plein d’autres gadgets pour immortaliser vos plus beaux moments !



Plus d'infos sur www.waahooo.fr



Fun Radio Côte d’Azur, le son dancefloor.