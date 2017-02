Remporte ta Nintendo Switch avec Fun Radio Marseille !

Ecoutez Jon et repérez le #SmashFun pour gagner la Nintendo Switch !

La Nintendo Switch

par La rédaction de Fun Radio Marseille publié le 26/02/2017 à 17:32

Toute cette semaine, Fun Radio Marseille et Cultura La Valentine vous offrent un cadeau EXCEPTIONNEL : La Nintendo Switch !

A l'occasion de sa sortie mondiale le 3 mars, soyez les premiers à gagner la nouvelle console de Nintendo : la première console de salon qui se transforme en console portable !



Tous les jours, écoutez Jon entre midi et 16H.

Dès que vous entendez le signal du smashfun, appelez le 04 91 33 103 1, et tentez de repartir avec la console dont tout le monde parle !



Votre Nintendo Switch, c'est à gagner avec Cultura la Valentine et Fun Radio Marseille !