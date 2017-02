Roulez avec Nantes Roller chaque jeudi soir

Cela fait 10 ans qu’à Nantes, chaque jeudi, des dizaines de sportifs parcourent la ville à roller… Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous (à condition de savoir au moins freiner).

La rando roller a lieu tous les jeudis à Nantes

par Yoko Trigalot publié le 28/02/2017 à 12:38

Vous aimez le roller ? Vous savez rouler plusieurs kilomètres sans vous écorcher les genoux ? Les participants de la rando roller hebdomadaire vous attendent ! A Nantes, le rendez-vous est donné place Alexis Ricardeau à 20h30 chaque jeudi.

Quinze kilomètres à roulette

Organisée par l’association Nantes Roller, la rando existe depuis dix ans. Quinze parcours différents sont organisés et varient chaque semaine. On peut également participer à des sorties à thèmes pour les occasions spéciales comme Noël, Halloween ou Pâques.

Toutes ces sorties sont gratuites et encadrées par des bénévoles.

Comment savoir si j'ai le niveau pour venir ?

Avant de vous lancer dans le grand bain des quinze kilomètres de randonnée, une première boucle d'1,5 km est prévue pour que les organisateurs vous observent. "On ne peut pas prendre en charge des personnes qui viennent d'acheter des rollers, car il faut pouvoir garantir la sécurité de tous", confie Gérard Tanniou le Président de l'association Nantes Roller. Mais pas besoin d'être un pro non plus: il vous suffit de pouvoir gérer votre vitesse.



La prochaine rando est prévue jeudi 10 mars.

Infos supplémentaires sur la page Facebook de Nantes Roller