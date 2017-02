Run Eco Team aux Etats-Unis

Nicolas Lemonnier a créé Run Eco Team au début de l'année 2016. Un an plus tard, il est invité aux côtés de 13 autres personnes au siège social de Facebook à Palo Alto.

Un run = un déchet

par Yoko Trigalot publié le 15/02/2017 à 14:01

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Une salle de sport à disposition des salariés, un restaurant en libre service, mais aussi des coins télévision avec de grands canapés... Dans les locaux de Facebook à Palo Alto, on respire un doux parfum de liberté... C'est en tout cas ce qu'a ressenti Nicolas Lemonnier lorsqu'il a mis les pieds cet immense building dans la Silicon Valley. Un cadre dans lequel il "rêverait de bosser s'il n'était pas osthéo" a-t-il confié.

Un voyage tout frais payé

Invité par le big boss en personne, ce jeune ostéopathe Nantais a débarqué avec sa femme aux Etats-Unis pour célébrer les 13 ans d’existence du réseau social au 1,2 milliards d'utilisateurs. Pourquoi lui ? C'est le créateur du mouvement citoyen Run Eco Team, présent dans 19 pays et 5 continents.





C'est début décembre, lorsqu'une équipe de journalistes envoyé par Marc Zuckerberg a réalisé un reportage, que l'initiative a pris beaucoup d'ampleur. Mis en avant par le PDG lui même sur sa page Facebook, le groupe Run Eco Team compte désormais 17 000 membres. Des runners écolos qui ramassent les déchets en faisant leur jogging. Près de 17 tonnes de détritus chaque semaine.



Marc Zuckerberg et Nicolas Lemonnier à Palo Alto

Envisager le futur de Run Eco Team

Nicolas Lemonnier n'était pas seul. Treize autres utilisateurs de Facebook aux idées novatrices étaient conviés à cette réunion en petit comité. Parmi eux, les créateur/trices du groupe Girl love travel pour aider les femmes à voyager en sécurité.



"Sheryl Sandberg (Directrice des opérations financières de Facebook, ndlr) et Marc Zuckerberg sont deux personnes très accessibles. On n'a pas l'impression qu'ils dirigent l'une des entreprises les plus puissantes du monde", se réjouit Nicolas, avant de poursuivre: "Il m'a remercié en personne. Il était très sensible à notre initiative et c'est pour ça qu'il l'a partagée à Noël. Il n'avait jamais imaginé en créant Facebook que ça pouvait relayer des choses aussi simples mais aussi utiles pour le monde", raconte le créateur de Run Eco Team.



Prochaine étape pour ce mouvement écologique et sportif citoyen : continuer de développer l’initiative à l'international. Et espérer pouvoir un jour courir sans s'arrêter pour ramasser la pollution des autres.