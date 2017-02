Fun Radio présente le Raid ESSEC EY, les 10 et 11 mars prochain, pour le plus grand raid multisport organisé par des étudiants de France, au coeur du Val d'Oise

26074712845_3d87b75029_o

par Damien Domitile publié le 24/02/2017 à 10:33

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Le plus grand RAID étudiant de France se déroulera les 10 et 11 mars prochain au coeur du Val d'Oise.



Au programme: Une course de nuit le 10 mars, qui se terminera par une soirée Fun Radio, de 21h à 00h, sur le campus de l'ESSEC et le RAID le 11 mars avec plusieurs parcours au choix alliant course, VTT et course d'orientation.



Un événement ouvert à toutes et tous, que vous soyez étudiant, professionnel ou juste passionné de sport.



Pour plus d'infos et inscription: www.raidessec.com



Tentes de gagner ton pack dossard pour 2 personnes avec FUN RADIO!

> Si on participait au Raid ESSEC EY 2017

Le Raid ESSEC revient pour sa 6ème édition les 10 & 11 mars 2017 !