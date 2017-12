Saint-Nicolas à Nancy et Metz ce week-end, la contre-attaque de Murielle Bolle : l'actu de ce vendredi 1er décembre 2017

publié le 01/12/2017 à 10:07

Saint-Nicolas passera par Nancy ce week-end. Le patron de la Lorraine défilera samedi soir du cours Léopold à la place Stanislas. Des milliers de personnes sont attendues tout le week-end. Des animations et des spectacles sont prévues pendant deux jours partout en ville. Des festivités sont également prévues à Metz. Rendez-vous dimanche soir place de la Comédie. Des spectacles sont organisés pour petits et grands. La parade de chars est prévu à 16h.





Les avocats de Murielle Bolle contre attaquent. Ils vont déposer une requête en nullité et une question prioritaire de constitutionnalité. Objectif : obtenir l'annulation des poursuites de leur cliente dans l'affaire Gregory. Selon eux, les procès verbaux de 1984 dans lesquels elle accuse son beau frère sont "nuls". L'adolescente n'avait, à l'époque, pas été assistée par un avocat, la loi ne l'imposant pas à ce moment-là.



Le Sidaction aujourd'hui et toujours 6 000 contaminations chaque année en France. Un chiffre constant depuis une dizaine d'année En cause : l'épidémie cachée. Autrement dit les personnes contaminées sans le savoir. Pour faire un don, composez le 110.





En Ligue 1, le FC Metz se déplace à Nice demain pour la 16ème journée de championnat. Les Grenats toujours derniers au classement. Coup d'envoi à 20h.

De son côté, l'AS Nancy-Lorraine se déplace demain après-midi à Rungis pour le 8ème tour de la Coupe de France. Coup d'envoi à 13h30.