publié le 04/12/2017 à 19:00

La soirée DEAL WHITH ME by Les Négociales, jeudi 7 décembre 2017 au CHAT NOIR de Nancy. Les jeux sont lancés ! Gagnez un forfait Code avec l'Auto-Ecole Simon, des entrées pour LaserMaxx et un maxx de cadeaux, avec

L’Univers du Plaisir, Fetch, & l'ASN Plongée.

Avec Fun Radio Lorraine.

Les Négociales