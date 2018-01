Soirée ENFAZED au DIEZE Warehouse Montpellier

publié le 25/01/2018 à 16:51

Hard-style, Psy-trance,Electro, Minimal.. il y en aura pour tout le monde !



La soirée ENFAZED by EDM French News, c'est samedi 10 février au DIEZE Warehouse Montpellier, avec comme Line up : Klemson, Twice ou encore Ozoly.

Pour l'occasion un décor de jungle sera mis en place, pour être en immersion totale avec le mood de cette soirée, canons Co2, confettis et d'autres surprises... Ne ratez cette soirée sous aucun prétexte !

Pour y être remplissez le formulaire ci-dessous, tirage au sort la veille de l'évènement.