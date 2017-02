La soirée aura lieu le jeudi 16 février au Chat Noir de Nancy

Ski sex & sun

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 10/02/2017 à 15:24

Jeudi 9 février 2017, soirée étudiante BLACK OUT au Chat Noir de Nancy, avec la BDS ENSEM & Fun Radio Lorraine. Tout Shuss sur les pistes du Chat ! Venez vous réchauffer au bord des pistes enneigées, et gagnez un snowbord et une paire de ski ! Fun Radio Lorraine, ça cartonne sur les soirées étudiantes !