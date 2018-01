Soirée filles au CGR de Lattes : '50 nuances plus claires'

publié le 26/01/2018 à 11:46

Pour passer une très bonne soirée entre copines, rendez-vous mardi 6 février à partir de 19h30 au CGR de Lattes ! Vous assisterez entre filles à la projection de l'ultime volet des aventures sexy de Mr Grey et Miss Steele "50 nuances plus claires".

Au programme également, des stands et des animations.



> 50 NUANCES PLUS CLAIRES Bande Annonce VF (2018)

Fun Radio Méditerranée partenaire de la soirée vous y invite ! Inscrivez-vous en cliquant sur "Participer" ci-dessous. Les gagnantes seront prévenues par e-mail. Ce jeu est exclusivement réservées aux filles.



Soirée Filles - CGR Lattes

