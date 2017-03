publié le 13/03/2017 à 07:54

STADE TOULOUSAIN RUGBY FEMININ PARTENAIRE OFFICIEL FUN RADIO

Strf Vs / Mrc

Date : dimanche 26 mars 2017

Horaire : 15h00

Match : 13 et avant dernière journée de la phase régulière

Adversaire : Montpellier Rugby Club Fémini

Stade : Ernest Wallon, terrain d’honneur

TOURNOI DOMALI

tournoi-domali-768x650

Inscription au tournoi Domali



Le 26 mars, rendez-vous au Stade Ernest Wallon à partir de 10h pour partager un moment de convivialité autour des valeurs rugbystiques féminines !

Chaque équipe doit être constituée de 5 participants dont au moins une fille, les déguisements étant autorisés

Si vous n'avez pas d'équipe, laissez vos coordonnées et nous vous regrouperons le jour du tournoi.



Doriane, Julie et Manon, organisatrices du tournoi Domali





D’où vous est venue cette idée de tournoi ?

Nous sommes trois étudiantes à l’IAE de Toulouse. Dans le cadre de notre master, nous devions prendre contact avec une structure sportive afin de monter un projet en collaboration avec celle-ci. Notre choix s’est porté sur le Stade Toulousain Rugby Féminin, avec qui nous travaillons depuis le début de la saison. C’est ainsi que notre idée de tournoi de flag à vu le jour, comme une concrétisation de cette collaboration.



Tournoi « DOMALI », expliquez-nous l’origine de ce nom !

Notre idée de départ, la combinaison de nos trois prénoms Doriane, Manon et Julie, a beaucoup plu à David Gérard, co-président du STRF, c’est ainsi que le tournoi DOMALI est né.



Quels sont les objectifs de cette journée ?

En tant que fans de rugby, nous voulons rassembler tous les supporters du STRF autour d’un moment convivial. Mais plus largement, c’est une véritable action de promotion du rugby féminin que nous souhaitons mener, alors, nous en profitons pour faire passer un petit message à tous les amateurs de rugby : le 26 mars, c’est à Ernest Wallon qu’il faut être !



Infos complémentaires : Rendez vous le 26 mars au stade Ernest Wallon à partir de 9h30. C’est dans une ambiance détendue et conviviale que nous vous attendons. Composez dès maintenant votre équipe de 5 joueurs et venez participer à notre tournoi de flag ! Inscriptions ICI !



(extrait site web STFR)